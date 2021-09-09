Несмотря на уголовные расследования и громкий резонанс в СМИ, эксперты-шантажисты продолжают «кошмарить» бюджетные сети АЗС, которые в отличие от «премиальных» брендов продают качественное топливо по доступным ценам.

Что происходит?

Глава консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в кругах топливных экспертов и участников рынка уже давно известен как медиа-вымагатель. В последнее время его имя все чаще всплывает в скандалах, связанных с шантажом и вымогательством дани с разных сетей АЗС.

Так, недавно в СМИ разлетелась аудиозапись разговора Куюна с одним из ТОП-менеджеров БРСМ-Нафты. На записи слышно, как глава консалтинговой группы А-95 фактически прямым текстом требует, чтобы ему в месяц платили 15 тыс. у.е. за так называемую «лояльность»

«Вы самые большие, вы раздражитель, который всех заебал. Развиваетесь быстрее всех и продаете больше всех» - такими словами Сергей Куюн обосновывал требование платить ему ежемесячную мзду.

Эта знаковая запись разошлась по сети и СМИ, о ее подлинности вряд ли у кого-то из участников топливного рынка или профильных экспертов возникнут вопросы – голос Куюна и его подходы известны многим.

БРСМ-Нафта – далеко не единственная сеть, которая стала целью нападок Куюна.

Так в июле текущего года он организовал медиатаку на Socar. Куюн распространил в СМИ фейковую информацию, что эта компания якобы станет новым владельцем сети автозаправочных станций Glusco в Украине. Даже после официального опровержения со стороны Socar, он отказался снять со своего сайта enkorr.ua не соответствующую действительности информацию. Более того Куюн продолжил медиатаку.

«Думаю, правильно говорить о том, что Glusco купит не SOCAR, а Азербайджан. Кого они формально выставят – трейдеров Maddox, Coral или кого-то еще, – посмотрим, хотя это не столь важно», - написал он в авторской колонке на своем сайте.

Медиа-шантаж и вымогательство Сергея Куюна уже попали в поле зрения правоохранителей – в июле Нацполиция провела обыски в офисе консалтинговой группы А-95 и по месту проживания ее руководителей.

Причина проста – деятельность консалтинговой группы А-95 носит признаки мошенничества и вымогательства.

Но даже внимание правоохранителей не останавливает Куюна от дальнейших нападок на тех, кого он и его спонсоры выбрали своими «целями».

Да, так происходит - Сергею Куюну и его покровителям проще платить судебные издержки – дела могут рассматриваться годами – чем вернуться в рамки законного ведения топливного бизнеса и его освещения.

Кто и за что платит Куюну?

По данным СМИ, в последнее время главными спонсорами Сергея и Артема (фигурирует в финансовых отчетах) Куюнов выступают сети АЗС премиум-сегмента - ВОГ, КЛО и ОККО (владелец Виталий Антонов).

Финансирование также поступает через Нефтегазовую ассоциацию, которую эти компании создали. К слову глава Совета Нефтегазовой ассоциации Юрий Кучабский является вице-президентом Концерна Галнефтегаз (сеть ОККО бизнесмена Виталия Антонова).

Если посмотреть по публикациям, с начала 2021 почти все свои высказывания, публикации и статьи, независимо от тематики, Куюн заканчивает негативной информацией относительно бренда БРСМ-Нафта и других неугодных ОККО сетей АЗС.

Кто стоит за Куюном?

Весной в Сеть попали финансовые документы по поступлениям средств на счета Куюна:

в 2019 на счета компании А-95 поступило 4,2 млн грн, из которых 1,4 млн - от АО «Концерн Галнафтогаз» (сеть ОККО);

в 2020 году общая сумма поступлений – 4,6 млн грн от АО «Концерн Галнафтогаз» - почти 1,3 млн грн;

еще один большой донор, о котором писалось ранее, Нефтегазовая Ассоциация, которая платит по меньшей мере 400 тыс. грн ежемесячно на счет ЧП Куюн.

Именно ОККО (владелец Виталий Антонов) уже давно требует от БРСМ-Нафта и других сетей поднять цены на топливо. Хотя не каждая сеть готова и хочет необоснованно повышать свою маржу с каждого литра.

Если проанализировать то, что происходит, вывод напрашивается сам – на нашем топливном рыке существует мега-киллер, который с одной стороны требует мзду от бюджетных АЗС, а с другой получает огромное финансирование от сетей премиум сегмента, которые спят и видят, как уничтожить конкурентов с более низкой ценой на топливо.

А записи разговоров Куюна лишь подтверждают то, что давно известно всем на топливном рынке.

«Мне похуй, почем вы торгуете, я просто смотрю со стороны блин: 22,21 - 18,50 — блять БРСМ. Да еб твою мать, ну как так-то, блять, ну такого не бывает! Все покупаете с одной бочки», - Куюн в разговоре с одним из ТОП-менеджеров БРСМ-Нафта.

«Этот Куюн типичный медиа-киллер. Здесь даже нечего сказать. Тем более, что он так поставил … ситуацию, что мы с вами вновь входим в его логику… И он защищает интересы ОККО, сражаясь с конкурентами, скажем так, на этом рынке, достаточно конкурентном рынке – топливном», - говорит эксперт Алексей Голобуцикий.

Факты говорят сами за себя

Если бы Куюн говорил правду, то автомобилисты уже бы давно перестали заправляться на той й же БРСМ, но статистика говорит об обратном – количество клиентов у этой сети растет.

Так чему же верить? Продажному эксперту, или данным налоговой, где фиксируется каждый чек БРСМ-Нафта, и другим попавшим под его атаки сетям АЗС, ответ рынок дает сам!