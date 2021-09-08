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Президент Владимир Зеленский планирует совершить поездку в Нью-Йорк (США) во время общих прений и заседания высокого уровня на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в конце сентября.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает Укринформ.

«Действительно готовим визит президента в Нью-Йорк, о его конкретной программе сможем сообщить позднее», - отметил он в ответ на вопрос об участии Президента в Генассамблее ООН.

По информации, опубликованной на сайте ООН, общие прения 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций состоятся 21-27 сентября 2021 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский находился в США с многодневным рабочим визитом с 31 августа. По результатам переговоров с Президентом США Джозефом Байденом 1 сентября в Белом доме Офис Президента опубликовал совместное заявление относительно стратегического партнерства двух стран. 
ForUm

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