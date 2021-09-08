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С наступлением осени начинается грибной сезон. Госпродпотребслужба напоминает важные правила, которые нужно помнить для профилактики отравления грибами.

Анализ случаев отравлений грибами в Украине свидетельствует, что большинство их обусловлены употреблением пластинчатых ядовитых грибов (прежде всего, бледной поганки), которые ошибочно воспринимаются за съедобные шампиньоны и сыроежки.

Наиболее ядовитыми являются токсины бледной поганки, мухоморов белого и вонючего, и некоторых других грибов. К смертельно опасным грибам принадлежит и свинушка тонкая, которая растет под Киевом. Смертельной считается даже минимальная доза яда. Поэтому обязательно надо мыть руки после прикосновения с грибами.

Отравление также могут повлечь съедобные грибы, которые не прошли надлежащей термической обработки или выросли на загрязненных территориях или вдоль скоростных трасс.

Чтобы не отравиться дикорастущими грибами:

  •  лучше откажитесь от потребления дикорастущих грибов как от продукта вообще, а употребляйте искусственно выращенные шампиньоны, вешенки, покупая их в магазинах;
  • не покупайте грибы на стихийных рынках или у продавцов на автодорогах: безопаснее покупать грибы на стационарных рынках, где они проходят соответствующий контроль.

Если Вы отправились в лес собирать грибы, то обязательно учтите следующее:

  • никогда не кладите в корзину грибы, которых не знаете; остерегайтесь пластинчатых грибов;
  • не собирайте старые, перезрелые или очень молодые грибы, в которых нечетко выражены морфологические признаки, а также тех, которые растут вблизи скоростных трасс или на радиационно загрязненных территориях;
  • во время засухи грибы лучше не брать вообще: в жаркую погоду изменяется обмен веществ в организме гриба, он теряет воду, накапливает токсины;
  • внимательно проверьте собранные грибы перед тем, как начинать готовить блюдо или делать заготовки;
  • не употребляйте сырые грибы;
  • отобранные грибы сначала промойте и отварите несколько раз в подсоленной воде (не менее трех) в течение 30 минут;
  • готовые блюда из грибов храните на холоде в эмалированной посуде, но не более суток.

Помните, что грибы - не детская пища, поэтому не давайте грибных блюд малолетним детям. Нельзя употреблять грибы беременным и кормящим грудью.

Никогда не применяйте «домашние» методов определения ядовитости грибов с использованием луковицы или серебряных ложек - они ошибочны. Серебро темнеет от взаимодействия с аминокислотами, которые есть и в съедобных, и в ядовитых грибах, а цвет лука изменяется под воздействием фермента тирозиназы, который также содержится во всех грибах.

Если после употребления грибов чувствуете себя плохо или заметили нездоровые признаки у своих близких (тошнота, рвота, головная боль, галлюцинации, боль в животе):

  • немедленно вызывайте «скорую помощь». До ее приезда промойте желудок 1-2 л раствора марганцовки или солевого раствора, можно сделать очистительную клизму; пейте много жидкости;
  • даже при облегчении состояния обязательно обратитесь в ближайшее лечебное учреждение;
  • недоеденные грибы не выбрасывайте: их анализ поможет врачам быстрее определить вид яда, который попал в организм.
ForUm

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