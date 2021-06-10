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За 5 месяцев текущего года в Украине зарегистрировали 19 случаев отравления дикорастущими грибами, вследствие которых пострадало 35 человек, из них 12 детей. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

В результате отравлений умерли 1 взрослый и 2 ребенка.

В частности, больше всего пострадавших от отравления дикорастущими грибами - 9 человек, в том числе 3 детей - зарегистрировали в Одесской области.

В Винницкой области зарегистрировали 4 случая, пострадали 4 человека, из них 1 ребенок. В Днепропетровской области зарегистрировали 3 случая, пострадали 3 человека. В Запорожской области - 2 случая, пострадали 2 человека, из них 1 ребенок, в Черновицкой области - 2 случая, пострадали 5 человек.

По одному случаю отравления грибами зарегистрировали в Херсонской (пострадали 2 человека, из них 1 ребенок), Хмельницкой (3 человека, из них 1 ребенок), Полтавской (1 ребенок), Киевской (пострадал и умер 1 человек) и Черниговской (пострадали 5 людей, в т.ч. 4 ребенка, 2 из них умерли) областях.

Центр общественного здоровья напоминает правила сбора и употребления грибов:

  • лучше отказаться от употребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, которые выращивают искусственно, должным образом контролируют и продают в торговой сети;
  • не покупайте грибы на стихийных рынках;
  • внимательно осматривайте грибы, обращайте внимание на цвет шляпки, губки, ножки
  • собирайте только хорошо знакомые вам грибы, при малейшем сомнении сразу выбросьте гриб - не оставляйте его рядом с другими;
  • не берите слишком молодые или старые грибы - их легко перепутать с ядовитыми;
  • не собирайте грибы вблизи трасс, предприятий, загрязненных территорий, ведь грибы впитывают в себя широкий спектр ядовитых веществ, в том числе тяжелые металлы;
  • не собирайте грибы в засушливую погоду, потому что в это время гриб пересыхает - отдает воду и увеличивает концентрацию токсинов;
  • не пробуйте сырые грибы;
  • дома еще раз тщательно проверьте грибы - все сомнительные надо выбросить;
  • готовьте грибы в течение первых суток после сбора;
  • варите грибы не менее трех раз, каждый раз в свежей подсоленной воде не менее 30 мин;
  • храните блюда с грибами в холодильнике в эмалированной посуде не более суток.

Употреблять грибы не рекомендуется беременным, кормящим грудью, и пожилым людям. Не стоит кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.
ForUm

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