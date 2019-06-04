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Мужчина собрал в Перечинском районе Закарпатья 150 килограммов грибов за один раз, сообщает Mukachevo.net.

Василий Шпонтак рассказал, что собирал грибы с 06:00 до 09:30.

Мужчина родом из Ужгородщины, но сейчас живет в Нью-Йорке, все грибы забирает с собой.

«Мы поделимся с друзьями-украинцами в Нью-Йорке и украинской церковью, местный священник уже нас ждет», - рассказал Шпонтак.

Издание отмечает, что он не единственный, кто поделился фотографиями рекорда. Так, закарпатка Анна Ференцик собрала урожай в Великоберезнянском районе.
ForUm

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