В Винницкой области ГБР задержало высокопоставленного чиновника ГосЧС, который брал деньги у дельца за возможность незаконно продавать горючее.
Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.
Установлено, что в июне 2021 должностному лицу ГосЧС стало известно о намерении гражданина начать незаконно продавать дизельное топливо на нескольких нелегальных заправках. Чиновник сообщил мужчине, что за отдельную плату не будет мешать его планам. Он требовал ежемесячную плату за каждую точку продажи.
ГБР задокументирован факт получения должностным лицом части неправомерной выгоды.
7 сентября 2021 он задержан.
Должностному лицу сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Винницкая областная прокуратура, оперативное сопровождение - Нацполиция.
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