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Сегодня, 8 сентября, около 4:00 утра на 14 километре трассы Киев-Одесса в поселке Чабаны произошло столкновение легковушки «Ravon», за рулем которого находился 35-летний майор полиции и грузовика «DAF».

В результате столкновения полицейский получил телесные повреждения и сейчас находится в реанимации, сообщила полиция Киевщины.

Сейчас у него отобраны образцы крови для проведения соответствующих экспертиз. В настоящее время факт алкогольного опьянения у одного из участников ДТП не подтвердился.

Оба транспортных средства двигались с включенным светом фар.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции, сотрудники управления главной инспекции полиции Киевщины и ГБР.
ForUm

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