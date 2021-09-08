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Предстоятель УПЦ поздравил Черногорского митрополита Иоанникия с интронизацией 15

Сербский Патриарх Порфирий, несмотря на опасность, связанную с возможными провокациями, принял участие в интронизации Черногорского митрополита Иоанникия, проявив верность Церкви и верующим.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на blogs.korrespondent.net, об этом написал епископ Виктор (Коцаба).

«Интронизация, которая проходила под огромным давлением, до последнего момента находилась от угрозой срыва. Еще накануне несколько десятков молодых людей, которые называли себя «патриотами» Черногории, перегородили въезд в монастырь и пообещали сорвать торжественное богослужение в Цетинье. Действительно, утром в день интронизации «патриоты» и «националисты» устроили стычки с правоохранителями, в результате которых четыре человека пострадали, а основные организаторы массовых беспорядков были арестованы», - отметил епископ Виктор.

Владыка объяснил, что если бы провокаторы добились переноса интронизации из главной святыни Черногории - Цетинского монастыря, в Подгорицу, то позднее могли бы заявить и о ее нелегитимности.

«Представители власти убеждали и Патриарха Сербского Порфирия в том, что Подгорица - это лучший вариант, который гарантирует ему безопасность. Ведь протестующие были настроены враждебно и от них можно ожидать радикальных шагов, что обязательно привело бы к насилию и физическому противостоянию. Аргументы руководства государства и правоохранительных органов выглядели достаточно убедительными, поэтому если бы Патриарх Порфирий их принял, то его решение никто бы не осудил», - написал епископ Виктор.

Он подчеркнул, что Патриарх Порфирий, несмотря на угрозы, прибыл в Цетинский монастырь, где возглавил Божественную литургию, во время которой состоялась интронизация митрополита Иоанникия.

Епископ Виктор назвал поступок Сербского Патриарха достойным истинного пастыря и примером для подражания в сложных моментах, когда нужно сделать выбор - подчиниться обстоятельствам и сдаться или все же выполнить свою миссию, несмотря ни на что.

«Поступок Патриарха Порфирия ярко показал, что он является настоящим пастырем для своей паствы. Каждый житель Черногории увидел, что Предстоятель Сербской Церкви переживает не за себя, печется не о своих собственных интересах, а заботится о Церкви и на первое место ставит исполнение Евангелия. Очевидно, что интронизация митрополита Иоанникия - это очередное свидетельство истинности Церкви и яркий пример победы Христа над силами этого мира. Мы искренне радуемся, что Господь подарил Своей земной Церкви еще одного истинного пастыря - Патриарха Порфирия, и надеемся, что он и в дальнейшем будет вдохновляющим примером для миллионов православных христиан!», - подытожил епископ Виктор.
ForUm

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