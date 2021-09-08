Еще один гражданин Чехии был приговорен к 20 годам лишения свободы в тюрьме усиленного режима за участие в российской гибридной агрессии против Украины на Донбассе.

27-летний Лукаш Новачек был обвинен в «террористическом нападении», приговор ему вынес Краевой суд в городе Плзень 7 сентября, сообщают чешские СМИ. Приговор еще не вступил в силу, Новачек заявил, что обжалует его, передает Радио Свобода.

По материалам дела, Новачек отправился на оккупированную часть Донбасса в июле 2015 года и находился там до февраля 2016-го с сознательной целью принять участие в боевых действиях против украинских войск в целях оторвать эту территорию от остальной Украины. Там он прошел военное обучение, получил оружие и снаряжение и выполнял такие задачи, как разведка, несение караула и патрулирование, а также участвовал в боях с украинскими войсками «с намерением причинить им ранения или смерть».

Новачек признал, что ездил в Украину и жил там в казармах среди боевиков. Но он утверждал, что не принимал участия в боевых операциях. Он утверждал, что поехал на оккупированную часть Донбасса, чтобы быть там с «Наташей», с которой познакомился в соцсетях, а когда его начали убеждать вступить в «армию Новороссии», не согласился и стал гражданским работником группировки «ДНР», работая на кухне.

Но доказательствами по делу являются, среди прочего, фотографии и видеозаписи с его мобильного телефона, в которых он показан в военной форме и с оружием. В одном из видео мужчина, находясь вблизи руин Донецкого аэропорта, на ломаном русском рассказывает российским журналистам, что хотел воевать против «украинских фашистов».

Новачек утверждал, что униформу одолжил, а заявление на видео сделал якобы за деньги. Видеозаписи с поля боя в его мобильном телефоне он объяснял тем, что одолжил его знакомому. А в соцсетях он якобы выдавал себя за солдата, чтобы не выглядеть как дурак, который поехал на восток Украины, чтобы чистить картошку. Суд не согласился с его утверждениями и признал доказательства его вины достаточными.

Ранее в тот же день, 7 сентября, суд в столице Чехии Праги вынес такой же приговор в 20 лет лишения свободы другом гражданину, который тоже участвовал в боевых действиях на Донбассе против Украины. Но этот чех, Иржи Урбанек, был осужден заочно: он находится в розыске и, как полагают, живет сейчас в оккупированном Донецке.

Это в Чехии не первый такой случай. Часть таких приговоров вынесены заочно: осужденные, скорее всего, скрываются на оккупированной части Донбасса.