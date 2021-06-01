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Городской суд Праги приговорил к 20 годам тюремного заключения гражданина Чехии Мартина Кантора, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне так называемой «Луганской народной республики».

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Novinky.

32-летний Кантор признан виновным по обвинению в совершении террористического акта и участии в террористической группе.

Кантора судили заочно, поскольку он не вернулся из Украины в Чехию и его местонахождение неизвестно. Приговор не окончательный.

«Хотя суд не увидел некоторых доказательств, сначала заявленных обвинением, вина подсудимого была доказана вне всяких разумных сомнений», - сказал судья Ян Шотт.

В 2015 году Кантор вылетел из Праги через Ростов-на-Дону на Донбасс, где, согласно обвинительному заключению, прошел подготовку и стал снайпером в армии «ЛНР». Согласно досье, он дослужился до сержанта и участвовал в боевых действиях.

«Как член разведывательно-диверсионной группы он лично устанавливал мины и гранатометы в районе линии разграничения», - сказал прокурор Мартин Белые.

В ходе судебного процесса дали показания несколько экспертов и свидетелей - друзья Кантора. Они рассказали, что подсудимый говорил о желании принять участие в боевых действиях в Украине на стороне пророссийских сепаратистов и писал им о своих успехах в сепаратистской армии.

Один из друзей Кантора заявил, что они поддерживали контакт до 2016 года. Затем он якобы получил по электронной почте сообщение о том, что Кантор мертв, но подтвердить это не удалось.

Напомним, 21 апреля полиция Чехии подтвердила информацию о задержании пяти человек, подозреваемых в том, что они воевали на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Через несколько дней Окружной суд Праги постановил взять под арест подозреваемых.
ForUm

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