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Послы стран Европейского Союза одобрили продолжение персональных санкций, введенных против России за агрессию против Украины.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк.

«Послы ЕС дали «зеленый свет» на продолжение еще на шесть месяцев запрета на выдачу виз и замораживания активов в отношении 177 человек и 44 юридических лиц, которых считают причастными к посягательству на территориальную целостность Украины. Санкциям исполнилось 7 лет, а с 2014 года было добавлено больше имен», - написал он.

 
ForUm

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