В Беларуси судят 22-летнего рэпера Евгения Петрова за песню об Александре Лукашенко, которую власти назвали «оскорбительной, сообщает Гомельская весна.

Отмечается, что в августе 2020 года, в разгар массовых протестов в Беларуси, музыкант написал трек под названием «Лукашенко, уходи».

«Меня очень взволновало то, что происходило в Беларуси во время выборной кампании. Нерегистрация кандидатами в президенты, задержания активистов, политиков, блогеров», – отметил рэпер.

Несмотря на то, что силовики и судебные эксперты сочли запись оскорбительной, он не считает таковым свое творчество. Обвинения при этом называет политическими.

Дело музыканта рассматривается в закрытом режиме. Ему грозит до четырех лет тюрьмы и крупный штраф.

Тем временем за распространение песни другой белорус уже получил один год колонии.