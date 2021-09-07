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Киевская городская прокуратура совместно с полицией в ходе совместных мероприятий установила местонахождение 55-летнего иностранца, который находится в международном розыске за совершение преступлений на территории Румынии и Болгарии, а также разоблачила лабораторию по выращиванию каннабиса по месту его нахождения. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Указанное лицо в странах Европейского союза приговорено к 10 годам тюремного заключения за преступления, связанные с участием в незаконной уголовной группировке и отмывании средств. Так, судом Румынии иностранец приговорен к 10,5 годам лишения свободы. А в Болгарии за аналогичное преступление он получил 6 лет тюрьмы.

С целью избежания наказания злоумышленник скрылся, после чего был объявлен в международный розыск.

В то же время, в ходе досудебного расследования установлено, что разыскиваемый человек, используя поддельные документы на имя другого лица, находится на территории Украины и поселился недалеко от Киева в арендованном доме.

6 сентября 2021 по местам вероятного пребывания иностранца на основании постановлений суда проведены следственные действия, в ходе которых установлено местонахождение указанного мужчины и осуществлено его задержание для решения вопроса о дальнейшей экстрадиции. Также обнаружено и изъято документы, удостоверяющие личность, содержащие признаки подделки.

Кроме этого, в ходе проведения обысков обнаружена нарколаборатория по выращиванию наркосодержащих растений. Во время обысков правоохранители изъяли около 300 кустов конопли, 39 пакетов высушенных растений, а также оборудование для их выращивания.

Сейчас с целью установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к производству наркотических средств, дополнительно начато досудебное расследование по ст. ст. 307, 310 Уголовного кодекса Украины.

В отношении задержанного иностранца настоящее время решается вопрос о временном аресте и начало процедуры экстрадиции.
ForUm

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