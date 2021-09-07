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В детстве все хотели быть похожими на артистов, героев фильмов, на космонавтов, лётчиков, но сегодня должна быть цель выше — стать похожими на Христа и на Его Пречистую Матерь.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

Он напомнил, что каждый раз, когда совершается торжества в честь какой-либо иконы Богородицы, верующие чтят, прежде всего, «любовь Царицы Небесной к нам, Её недостойным детям». 

«Ведь на самом деле не имеем в своей душе ничего такого, чем бы могли оправдать Её любовь. Живём в мире, где под «любовью» понимается, как правило, эгоистическое наслаждение всем тем, что нравится, что приносит удовольствие. Но истинная любовь имеет совершенно иное значение. Это, прежде всего, жертва и всегдашнее предпочтение интересов другого своим. Матерь Божия Своей заботой, милосердием, всепрощением учит этой любви. Ведь Она любит нас, даже несмотря на то, что каждый по-своему виновен в распятии Её Божественного Сына. Каждый своими грехами внёс свой «вклад» в Его боль и страдания», — написал митрополит Лука.

«Есть ли в нашем сердце хотя бы отголоски такой любви? Или же весь подвиг заключается только в том, что себя понуждаем ежедневно становиться на молитву и раз в неделю пойти в храм на богослужение?. Но главный вопрос, на который нужно будет дать ответ перед Богом, звучит так: «Что хорошего, доброго бескорыстно сделал в своей жизни для Бога и для ближнего?»», — продолжил архиерей.

Владыка призвал верующих просить у Богородицы «не продвижения по карьерной лестнице, не увеличения объёма кошелька», а о том, чтобы Она «научила жить жертвенной жизнью, иметь сострадательное и милосердное сердце». «В детстве хотели быть похожими на артистов, героев фильмов, на космонавтов, лётчиков, но сегодня должна быть цель куда выше — стать похожими на Христа и на Его Пречистую Матерь», — подчеркнул архиерей.

Он отметил, что это тяжело от того, что мир превращается в общество потребителей, где главным считается человеческое «эго», где наслаждение и греховная радость становятся смыслом жизни. «Но чем темнее ночь, тем ярче светит пламя», — написал митрополит Лука и пожелал всем «зажечь свои души от пламени Материнской вселенской любви Божией Матери и пронести его по жизни непогасшим».
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