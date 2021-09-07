Решение связать жизнь с Церковью пришло к будущему митрополиту Антонию в детском возрасте.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал в интервью запорожской епархиальной газете «Свет Православия»

«Благодаря нашим родителям, мы с моими сестрой и братом, выросли в храме. У нас не было какой-то особой долгой дороги к храму, потому что храм был для нас вторым домом. Я до сих пор помню, как будто бы это было вчера, как однажды, в 12-летнем возрасте, стоя за Богослужением в храме нашего Чумалевского монастыря, я понял, что хочу быть священником. И это желание ни на мгновение не покидало меня в дальнейшей жизни. С того времени все мои интересы были направлены на одно - поступить в семинарию, получить духовное образование и стать священником», - поделился владыка Антоний.

Управделами УПЦ рассказал, что для него самое главное в христианстве.

«Средоточие христианства как религии - не закон, не заповеди, не какие-нибудь моральные предписания. Это все, конечно же, очень важно, но не первостепенно. Сердцевина христианства - это Сам Христос. В то же время, христианство - это единственная в мире религия, которая не столько требует от человека, сколько дает ему: она дает Ему Самого Бога. Бог предлагает нам причаститься Ему, стать частью Его Тела и тем самым достичь обожения - разве может быть что-то выше или желаннее этого? Конечно же, нет», - подчеркнул митрополит Антоний.

Он назвал единственное условие для того, чтобы обрести единство с Богом.

«Единственным условием для того, чтобы стать участником Божественной жизни является то, чем мы очень часто, к сожалению, пренебрегаем - любовь. Любовь к Богу и любовь к ближнему. Христианство - это и есть та точка, в которой встречаются и пересекаются две любви: любовь Бога и любовь человека. И только в том случае, если мы понимаем это и стремимся в своей жизни стяжать такую «двуединую» любовь, только тогда мы по праву можем называть себя христианами», - подытожил владыка.