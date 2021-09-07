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20690 граждан Украины из Закарпатской области привились вакциной Janssen от американской компании Johnson & Johnson в мобильных пунктах вакцинации, которые были оборудованы в течение июля-августа на украинско-венгерской границе в рамках инициативы правительства Венгрии.

Такие данные предоставили в Генеральном консульстве Венгрии в Ужгороде, пишет Infopost.Media.

Эта кампания по вакцинации на украинско-венгерской границе продолжалась со 2 июля и до 31 августа включительно.

Сначала, в течение июля, на 3-х пунктах пропуска - КПП «Загонь-Чоп», «Барабаш-Косино» и «Лоня-Звонково», то на август эту возможность сохранили только на 2-х – «Загонь-Чоп», «Барабаш-Косино».

За это время любой житель Закарпатской области, который достиг 18-летнего возраста, мог бесплатно вакцинироваться в мобильных пунктах непосредственно рядом с КПП с венгерской стороны границы, предъявив паспорт с закарпатской пропиской.

Отмечается, что в течение июля аналогичная кампания продолжалась в Венгрии на границе и с другими соседними странами именно для жителей приграничных с Венгрией регионов этих стран. Впрочем, исключительно для Закарпатской области эту возможность вакцинации продлили и на август.

Более того, именно жители Закарпатской области имели возможность вакцинироваться вакциной Janssen, которой достаточно одной дозы. В мобильных пунктах вакцинации на границе с другими странами вакцины предлагались разные по имеющимся и остаточному принципу.

Стоит отметить, что по состоянию на 5 сентября в Закарпатской области полностью вакцинированы 88848 тысяч жителей, что составляет 7,12% населения. Это официальные данные от украинской власти, в которых не учтены вакцинированные в Венгрии жители Закарпатья.

 
ForUm

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