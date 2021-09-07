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В Тиране 6 сентября делегация Украинской Православной Церкви встретилась с Предстоятелем Албанской Православной Церкви Блаженнейшим Архиепископом Анастасием.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vzcz.church.ua, делегацию возглавили управделами митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий. 

Архиереев сопровождали: заместитель главы ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич, насельник Свято-Духовского скита Почаевской лавры архимандрит Гермоген (Мельник).

«В начале встречи митрополит Антоний представил Архиепископу Анастасию перевод его книги «Миссия стопами Христа», который был сделан силами Киевской духовной академии. Далее состоялась братская беседа в теплой атмосфере на актуальные темы церковной жизни», - отметили в отделе Внешних церковных связей УПЦ.

С албанской стороны во встрече с делегацией УПЦ участвовали: митрополит Ельбасанский Антоний, митрополит Амантийский Нафанаил, епископ Вилидский Астий, сотрудники архиепископии.

Во время пребывания в Тиране делегация УПЦ также посетила кафедральный собор Воскресения Христова и храм Рождества Христова.
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