Сущность Церкви — вести людей к Богу, а не потакать их сиюминутным увлечениям.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Часто слышим требования от Церкви «соответствовать духу времени». На самом деле Церковь оставалась неизменной в самом главном — в истинном учении о спасении. Но она менялась в отношении методов миссии, в отношении взаимодействия общества и государства», — объяснил митрополит Антоний.

По его словами, сейчас существуют два равно радикальных полюса в трактовке того, как Церковь должна относиться к миру.

«На одном полюсе находятся ревнители абстрактной «старины», считающие, что Церковь вообще не должна меняться, а слепо следовать некому «идеальному образцу» из прошлого. Для кого-то это первохристианские времена, для кого-то — эпоха расцвета Византии, а для кого-то Русь до патриарха Никона. Это однозначно тупиковый путь. Конечно, постоянно черпаем из двухтысячелетнего опыта Церкви, но также прекрасно знаем, что «идеального времени» никогда не было и идеализация старины может стать своеобразным идолом, заменяющим живого Христа.

Другой нездоровый полюс представлен сторонниками крайнего либерализма. Они считают, что Церковь должна всем своим существом немедленно откликаться на любое мнение так называемой «общественности». Даже если это мнение целиком и полностью создано СМИ и не подкреплено реальностью», — пояснил архиерей.

Он считает, что самый характерный пример последнего времени — реакция на агрессивное антирасистское движение в США. Во многом это движение направлено и против христианства.

«Так, один из активистов движения заявил, что христианство – это религия расизма, потому что Христос был белым. И вот уже лидер одной из ведущих христианских деноминаций сообщает, что Христос был «не совсем белым», а в одном из храмов его конфессии тут же выставляют изображение «Тайной вечери» с чернокожим Христом. Стоит ли так преклоняться перед любой новомодной повесткой части общества (пусть и довольно громкой), объясняя это миссионерством? Думаю, это самообман», — сказал управделами УПЦ, и добавил, что «мода меняется, а в погоне за соответствием этой моде можно потерять себя».

В завершении владыка подчеркнул, что сущность Церкви — вести людей к Богу, а не потакать их сиюминутным увлечениям.