Председатель парламента Дмитрий Разумков объявил шестую сессию Верховной Рады Украины девятого созыва открытой.
Разумков сообщил, что в заседании принимают участие премьер-министр Денис Шмыгаль и члены Кабинета Министров, руководители центральных органов исполнительной власти, руководители судебной ветви власти, присутствующие должностные лица, которых Верховная Рада избирает, назначает и дает согласие на их назначение на должность, представители средств массовой информации, главы дипломатических представительств иностранных государств и руководители представительств международных организации, аккредитованных в Украине, другие официальные лица.
В сессионном зале в исполнении хора прозвучал Государственный гимн Украины.
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