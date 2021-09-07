также в разделеРелигия
Митрополит Антоний рассказал о последствиях вмешательства Фанара во внутренние дела УПЦ 7
В Тиране Предстоятель Албанской Церкви принял делегацию УПЦ 7
Митрополит Антоний объяснил, почему учение Церкви неизменно 6
В РПЦ считают, что позиция патриарха Варфоломея – позорная и абсурдная 8
Патриарх Кирилл объяснил, почему происходят природные катаклизмы в мире 24
В Киевских духовных школах проведут международную конференцию, посвященную проблемам пастырского служения в современном мире 11
В Киеве образовательный центр при храме УПЦ приглашает на курсы 11
В УПЦ рассказали, почему священники носят бороду 15
На Полтавщине волонтеры УПЦ передали интернату школьные рюкзаки и канцелярию 9
Велопаломники УПЦ с 29 сентября по 5 октября преодолеют 700 км из Киева до Святогорской лавры 12
На Сумщине и Житомирщине освящены новые храмы УПЦ 9
В Житомире сотни верующих УПЦ отметили день чудотворной Подольской иконы Богородицы 7
На Виннитчине сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ 24
Торжества в Черногории: делегация УПЦ приняла участие в интронизации нового митрополита (фото) 31
Патриарх Кирилл объяснил, почему богатые люди часто становятся жадными 18
Митрополит УПЦ рассказал, почему вредно быть любопытным 12
На Волыни освятили новый храм УПЦ вместо захваченного сторонниками ПЦУ 21
На Винниччине более тысячи верующих УПЦ прошли крестном ходом с чудотворной Зиновинской иконой Богородицы 8

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий направил поздравление с интронизацией новому митрополиту Черногории.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mitropolija.com, чин интронизации новоизбранного митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия (Мичовича) состоялся в Цетинском монастыре после Божественной литургии, которую возглавил Патриарх Сербский Порфирий.

«Вы были достойным сподвижником своего блаженного предшественника, Преосвященного Митрополита Амфилохия - выдающегося архипастыря и богослова, оставившего всем нам пример жизни, целиком посвященной Богу. Вместе с ним вы взяли на себя архипастырскую заботу об обновлении церковной жизни в Черногории в очень тяжелое время, когда православное население Косово, Метохии и других сербских стран перенесло ужасные страдания. А настоящее время, когда по промыслу Божьему вы полны решимости возглавить Митрополию Черногории и Приморья, полно испытаний и искушений. Повинуясь воле Божьей, вы приняли на себя этот отнюдь не простой долг, надеясь на истинную помощь Божью и поддержку всей Церкви. Знайте, дорогой Преосвященный Епископ, что православный народ Украины молитвенно вместе с вами», - подчеркнул Митрополит Онуфрий в поздравлении.

Предстоятель от имени полноты Украинской Православной Церкви молится о помощи Господней митрополиту Иоанникию и православным Черногории.

«Мы молимся Господу Иисусу Христу, доброму пастырю и первосвященнику нашей веры, чтобы он помог вам в служении Сербской Православной Церкви и в ведении православных людей на путь спасения. Снова и снова мы возглашаем Axios Вашему Высокопреосвященству! И от имени полноты братской Украинской Православной Церкви мы хотим, чтобы Господь защищал и укреплял вас хорошим физическим и душевным здоровьем на многая и благая лета!», - пожелал Митрополит Онуфрий.

Как сообщалось ранее, делегация Украинской Православной Церкви в составе управделами митрополита Бориспольского и Броварского Антония и митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия 5 сентября приняла участие в торжествах по случаю интронизации нового митрополита Черногории.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
7
Теги