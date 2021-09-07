Партия «Слуга народа» не будет выдвигать своего кандидата на выборы харьковского городского головы.
Об этом заявили председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и глава партии Александр Корниенко во время брифинга после съезда партии, передает Украинская правда.
«Я общался с харьковчанами, то пока мы не будем никого выдвигать, потому что нет сильной кандидатуры, которая может бороться», - сказал Арахамия.
Корниенко добавил, что на местных выборах кандидатов выдвигают местные ячейки партии. В то же время, с большой вероятностью партия «Слуга народа» не будет никого выдвигать и не поддерживает ни одного из тех, кто уже изъявил желание принять участие в гонках.
Председатель партии допускает, что отдельные депутаты от партии могут самовыдвигаться, но это будет их ответственность.
Выборы мэра Харькова назначили на воскресенье 31 октября 2021 года.
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