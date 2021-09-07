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Симптомы смертельно опасного вируса Nipah выявлены у 11 человек в индийском штате Керала, их состояние стабильно, сообщила министр здравоохранения штата Вина Джордж, сообщает NDTV.

По словам профессора медицинского факультета Всеиндийского института медицинских наук Ашутоша Бисваса, переносчиками вируса являются фруктовые летучие мыши, передает Интерфакс.

Наряду с респираторными симптомами вирус может также вызывать лихорадку, мышечные боли, головную боль, головокружение и тошноту.

«Фруктовые летучие мыши живут на определенной географической территории. Если они улетят в другие места, естественно, этот вирус может распространиться. У нас нет специального метода лечения этой болезни», - сказал он. Бисвас сообщил, что вирус быстро передается от человека к человеку.

«До этого у нас было две вспышки вируса Nipah: одна в Керале, другая в Западной Бенгалии. Во время последней вспышки около 90% заболевших умерли», - сказал Бисвас.

Он добавил, что проблема носит глобальный характер, и в ряде других стран, расположенных вблизи Индии, таких как Бангладеш, где неоднократно происходили вспышки вируса.

Ранее власти Кералы сообщили о смерти 12-летнего мальчика от вируса Nipah в городе Кожикоде штата Керала. Туда была выслана мединская бригада, которая посетила дом мальчика и собрала образцы фруктов рамбутана в окрестностях, чтобы определить источник инфекции.
ForUm

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