В возрасте 73 лет скончался бывший игрок парижского ПСЖ и сборной Франции Жан-Пьер Адамс, который с 1982 года находился в коме.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Mirror.

Адамс завершил карьеру в 1981 году. В следующем году, когда спортсмену было 34 года, во время обычной операции на колене в Лионской больнице он впал в кому из-за ошибки анестезиолога.

С тех пор он ни разу не пришел в себя.

На позиции центрального защитника Адамс сыграл 22 матча за сборную Франции по футболу.