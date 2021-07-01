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После решающего гола шведам Артем Довбик на радостях сбросил футболку, и все увидели на нем черный топ.

На самом деле это не «лифчик», как начали шутить в соцсетях, а специальный спортивный аксессуар.

Apex Athlete Series – это GPS-трекер от компании STATSports, пишет ВВС Украина.

Устройство позволяет измерять, сколько километров пробег конкретный футболист за всю игру, какой была максимальная скорость, дистанция спринтов и когда начинал уставать.

На основе этих данных также делают «тепловую карту» футболиста на поле, которая показывает, где он чаще всего был в течение матча.

Такие аксессуары помогают тренерским штабам анализировать действия каждого игрока.

В комплект входит тот самый черный топ, GPS и программа, которая передает и обрабатывает данные в реальном времени.

Такие трекеры используют и другие спортсмены, в частности бегуны и регбисты.

Стоит «GPS-лифчик» более 200 евро.

За то, что Довбик снял футболку во время празднования гола, он получил от арбитра желтую карточку.

УЕФА запрещает игрокам снимать футболки во время игры, так как периодически спортсмены надевали под низ еще одну футболку с политическими или другими надписями, что не приветствовали футбольные функционеры.
ForUm

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