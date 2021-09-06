также в разделеМир
BBC: Прокремлевские тролли атаковали десятки западных изданий 13
Швеция не поддержала создание сил быстрого реагирования ЕС 8
В Беларуси двух соратников Тихановской приговорили к 11 и 10 годам колонии 14
В Турции ввели обязательные ПЦР-тесты для невакцинированных 12
В Израиле впервые разделили сиамских близнецов 12
Афганские повстанцы убили одного из лидеров «Талибана» 26
Осужденного экс-президента ЮАР выпустили из тюрьмы 25
Меркель выступила за начало переговоров с талибами 30
В мире число случаев COVID-19 превысило 221,5 миллиона 10
Бои за Панджшер: повстанцы заявили о разгроме талибов 63
Террорист-смертник подорвался на блокпосту в Пакистане 28
В Беларуси хотят лишать пенсий за «вред государству» 21
Принц Гарри и Меган Маркл попросились на встречу с Елизаветой II 207
ЕС хочет переговоры с талибами 17
Талибы разогнали мирную акцию афганских женщин 25
Женева примет конференцию доноров для помощи Афганистану 12
Через 10 дней стартует гражданский Crew Dragon 11
В Египте перевернулся автобус из Шарм-эш-Шейха: много жертв 44

Евросоюз осудил приговоры для соратников лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской – Марии Колесниковой и Максима Знака, и призвал немедленно освободить их и других политзаключенных.

Соответствующее заявление опубликовал официальный представитель Европейской службы внешних дел Петер Стано, пишет Европейская правда.

Он отметил, что Мария Колесникова наряду со Светланой Тихановской и Вероникой Цепкало стали символом белорусских протестов.

«В суде за закрытыми дверями ее, вместе с выдающимся юристом Максимом Знаком, судили по необоснованным обвинениям в подстрекательстве к захвату государственной власти...

ЕС выражает сожаление по поводу того, что режим в Минске продолжает вопиюще нарушать права человека и основные свободы белорусского народа. ЕС также повторяет свое требование немедленно и безусловно освободить всех политзаключенных в Беларуси (ныне - более 650), включая Колесникову и Знака, журналистов и всех людей, попавших за решетку за реализацию своих прав», - заявил Стано.

Он добавил, что ЕС продолжит усилия для привлечения к ответственности причастных к репрессиям в Беларуси.

Приговор Колесниковой и Знаку отдельно осудили также ряд стран ЕС.

Как сообщалось, бывших членов избирательного штаба Виктора Бабарико и членов президиума Координационного совета оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака приговорили к 11 и 10 годам колонии соответственно.

Суд в Минске объявил их виновными по трем статьям Уголовного кодекса: заговор с целью захвата власти; призыв к действиям, направленным в ущерб национальной безопасности; создание экстремистского формирования или руководство им.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги