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Сотрудники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции установили, что один из сотрудников батальона конвойной службы ГУНП в Харьковской области причастен к сбыту наркотиков, сообщает пресс-служба Нацполиции.

По материалам внутренней безопасности Нацполиции следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтава, начали уголовное производство. Правоохранители провели у конвойного оперативную закупку «товара». Экспертиза подтвердила, что приобретенное вещество - это марихуана.

В городе Купянске сразу после сбыта наркотического средства и получения оплаты на банковские карточки полицейского задержали сотрудники УДВБ НПУ и ГБР под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

У фигуранта изъяли банковские карты и мобильные телефоны. Следователи ГБР объявили ему о подозрении по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас конвойного задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В суд подано ходатайство об избрании ему меры пресечения.
ForUm

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