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В Израиле провели редкую и первую в стране операцию по разделению сиамских близнецов, родившихся со сросшимися затылками, сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.

12-часовая операция проходила в Медицинском центре Сорока в городе Беэр-Шева. В ней приняли участие израильские специалисты и специалисты из-за рубежа.

Как отмечается, девочки-близнецы родились в августе 2020 года.

Подготовка к операции, которая включала пересадку скальпа обеим пациенткам, продолжалась месяцы. В течение этого времени девочкам вставляли в голову надувные силиконовые мешки, которые периодически расширялись, чтобы растянуть кожу. Затем эту кожу использовали, чтобы закрыть их головы после реконструкции черепов.

«Подготовка также включала создание 3D-модели близнецов в виртуальной реальности. К счастью, все прошло, как мы и надеялись», - отметил главный нейрохирург центра Микки Гидеон.

Сейчас обе пациентки чувствуют себя хорошо и уже могут дышать и есть самостоятельно. Ожидается, что после разделения девочки смогут вести полноценный образ жизни.

Подобная операция проводилась в мире 20 раз, в Израиле - впервые.
ForUm

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