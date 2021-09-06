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За прошедшие сутки, 5 сентября, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

У Золотого-4 враг дважды открывал огонь со станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские наемники применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку Широкино враг вел обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

О фактах всех нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 6 сентября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
ForUm

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