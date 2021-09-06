За прошедшие сутки, 5 сентября, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.
У Золотого-4 враг дважды открывал огонь со станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские наемники применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Неподалеку Широкино враг вел обстрел со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали огонь.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
О фактах всех нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
По состоянию на 7:00 6 сентября нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
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