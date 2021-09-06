В Службы безопасности Украины позвонил аноним и сообщил о планируемом убийстве президента Владимира Зеленского и вооруженной атаке на здание Верховной Рады, сообщает «Сегодня».

Информацию об этом сообщили «Стране» источники в СБУ.

«Звонившего быстро установили. Им оказался человеком с расшатанной психикой, нищенствующий. Он звонил с чужого телефона, который на две минуты одолжил у женщины», – говорится в сообщении.

Звонивший представился Георгиевым Владимиром Александровичем. Когда ему перезвонили из СБУ, трубку подняла женщина, работница Киево-Печерской лавры, и рассказала, что одолжила телефон неизвестному.

Следователи открыли уголовное производство по данному факту.

Изданию подтвердили, что такой факт был. В СБУ пообещали в ближайшее время обнародовать у себя на сайте полную версию событий.

Позже, в ведомстве сообщили, что на горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами для первых лиц государства.

«Сотрудники Службы оперативно среагировали и отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства, с признаками психических расстройств. Сейчас идет проверка и принимаются необходимые меры», – сообщили в СБУ.