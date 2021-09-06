также в разделеПроисшествия
Вчера оккупанты 4 раза обстреляли украинские позиции
Под Киевом горел крупный склад покрышек 20
На Житомирщине после ДТП сгорел автобус 47
Полиция уточнила число жертв ДТП на Львовщине 15
На Львовщине грузовик въехал в магазин, погибли четыре человека 179
На Донбассе в результате обстрела ранен украинский военный 9
В Украине – 2693 новых случая COVID-19 19
На Харьковщине зафиксировали вспышку африканской чумы свиней 133
СМИ: В Польше после задержания полицией умер украинец 19
В Днипре при взрыве в авто пострадал водитель 16
Оккупанты ранили украинского военного 15
На Ривненщине украли трубу, подававшую кислород в реанимацию для COVID-больных 18
От взрыва гранаты в пятиэтажке в Калуше погиб мужчина 18
Боевики 8 раз нарушили «тишину» на Донбассе 10
В Украине – более двух тысяч случаев COVID-19, 874 человека – госпитализированы 47
Зеленский обсудил с министром энергетики США угрозы «Северного потока-2» 118
На Одесчине сорвались с высоты 3-го этажа и погибли двое рабочих 108
Стало известно имя погибшего на Донбассе бойца 17

В Службы безопасности Украины позвонил аноним и сообщил о планируемом убийстве президента Владимира Зеленского и вооруженной атаке на здание Верховной Рады, сообщает «Сегодня».

Информацию об этом сообщили «Стране» источники в СБУ.

«Звонившего быстро установили. Им оказался человеком с расшатанной психикой, нищенствующий. Он звонил с чужого телефона, который на две минуты одолжил у женщины», – говорится в сообщении.

Звонивший представился Георгиевым Владимиром Александровичем. Когда ему перезвонили из СБУ, трубку подняла женщина, работница Киево-Печерской лавры, и рассказала, что одолжила телефон неизвестному.

Следователи открыли уголовное производство по данному факту.

Изданию подтвердили, что такой факт был. В СБУ пообещали в ближайшее время обнародовать у себя на сайте полную версию событий.

Позже, в ведомстве сообщили, что на горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами для первых лиц государства.

«Сотрудники Службы оперативно среагировали и отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства, с признаками психических расстройств. Сейчас идет проверка и принимаются необходимые меры», – сообщили в СБУ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги