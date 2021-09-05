Евросоюзу необходимо начать переговоры с террористическим движением "Талибан", которое захватило власть в Афганистане. Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.

"Талибы теперь для нас становятся неизбежными собеседниками на переговорах. Нам следует обеспечить свое присутствие в Кабуле и постараться избежать, чтобы нас оттеснили другие державы" - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Он отметил, что произошедшее в Афганистане стало трагедией для афганцев и провалом для стран Запада. Из победы талибов над афганским правительством следует сделать выводы, чтобы подобное не повторилось в других государствах, подчеркнул Боррель.

Налаживание отношений с новыми властями в Кабуле не следует считать, по мнению Борреля, признанием правительства талибов. Это необходимо для того, чтобы талибы не отгораживались от европейских государств, пояснил дипломат.

Он отметил, что Евросоюз в четыре раза увеличит гуманитарную помощь Афганистану, если талибы будут соблюдать права человека на подвластной им территории.

Напомним, страны G7 проведут саммит по вопросам, связанным с Афганистаном.