Посольство США в Украине опубликовало заявление, в котором осудило обыски и задержания крымских татар в аннексированном Крыму.
Дипломаты призвали РФ освободить крымских татар.
«Мы осуждаем вчерашний арест федеральной службой безопасности России Наримана Джеляла и других крымскотатарских активистов. Россия должна немедленно освободить этих активистов и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает, и прекратить политические преследования в Украине», — заявили в посольстве.
По данным активистов, Джелялова вывезли на микроавтобусе Volkswagen в неизвестном направлении.
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в своем Facebook, что Джелялов содержится в здании «Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю».
Всего в течение 3 и 4 сентября люди в форме ФСБ задержали и похитили пятерых крымских татар.
4 сентября силовики задержали 40 человек, которые пришли под здание «ФСБ РФ». Они хотели узнать о судьбе задержаны.
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