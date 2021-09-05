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Посольство США в Украине опубликовало заявление, в котором осудило обыски и задержания крымских татар в аннексированном Крыму.

Дипломаты призвали РФ освободить крымских татар.

«Мы осуждаем вчерашний арест федеральной службой безопасности России Наримана Джеляла и других крымскотатарских активистов. Россия должна немедленно освободить этих активистов и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает, и прекратить политические преследования в Украине», — заявили в посольстве.

4 сентября в Крыму силовики провели обыск у заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.

По данным активистов, Джелялова вывезли на микроавтобусе Volkswagen в неизвестном направлении.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в своем Facebook, что Джелялов содержится в здании «Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю».

Всего в течение 3 и 4 сентября люди в форме ФСБ задержали и похитили пятерых крымских татар.

4 сентября силовики задержали 40 человек, которые пришли под здание «ФСБ РФ». Они хотели узнать о судьбе задержаны.
ForUm

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