Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня в течение субботы, 4 сентября. Один украинский военный получил ранение.
Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
Возле Старогнатовки оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия, а неподалеку от Золотого-3 — из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — тяжелое", — заявили в штабе.
На обстрелы вооруженных формирований РФ бойцы ВСУ открывали огонь в ответ. О фактах нарушения украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 воскресенья, 5 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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