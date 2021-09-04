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Делегация Украинской Православной Церкви в составе управделами митрополита Бориспольского и Броварского Антония и митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия прибыла в Черногорию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук митрополита Антония (Паканича), архиереи примут участие в интронизации митрополита Черногорского и Приморского Иоанникия.

В аэропорту столицы Черногории городе Подгорица делегацию УПЦ встретил митрополит Черногорский и Приморский Иоанникий (Мичович) и епископ Будимлянско-Никшичский Мефодий (Остоич).

Интронизация новоизбранного митрополита Черногории пройдет 5 сентября в Цетинском монастыре.

Епископа Будимлянского и Никшичского Иоанникия (Мичовича) избрали главой Черногорско-Приморской митрополии на Архиерейском Соборе Сербской Православной Церкви 29 мая.
ForUm

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