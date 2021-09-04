В Житомирской области произошла авария с автобусом, следовавшем из Польши в Мариуполь. В результате ДТП автобус сгорел, один человек погиб, 11 обратились за медицинской помощью, сообщает полиция в субботу, 4 сентября.

«Происшествие произошло около 4:20 4 сентября на 177 км автодороги Киев - Чоп в Пулинской территориальной громаде. После столкновения с автовозом автобус загорелся. В результате происшествия 1 человек погиб и 11 обратились за медицинской помощью», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan, 30-летний житель Николаевской области, столкнулся с автовозом под управлением 40-летнего жителя Запорожья.

«После происшествия произошло возгорание автобуса. В нем находились 25 пассажиров, все украинцы. В результате происшествия погиб второй водитель Неоплан (который отдыхал) и пока известно об 11 пассажирах, которым понадобилась медицинская помощь. Полные анкетные данные погибшего и травмированных устанавливаются», - сказано в сообщении.