В Киеве в субботу, 4 сентября, с 18:00 до 23:00 ограничат движение транспорта, в связи с проведением спортивного массового мероприятия Uklon Ночной забег, сообщает КГГА.
Заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска, съезд с моста Метро будет работать только на эстакаду.
Движение от моста Патона будет возможно на съезд в Днепровский проезда.
Главное событие Uklon Ночной забег будет на Контрактовой площади (от улицы Константиновской), улица Сагайдачного (от Контрактовой площади до улицы Андреевской), улице Ильинской (от Контрактовой площади до улицы Братской).
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