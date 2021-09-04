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В Киеве в субботу, 4 сентября, с 18:00 до 23:00 ограничат движение транспорта, в связи с проведением спортивного массового мероприятия Uklon Ночной забег, сообщает КГГА.

«По информации патрульной полиции Киева, в связи с проведением спортивного массового мероприятия 4 сентября с 18:00 до 23:00 в городе ограничат движение на улицах: Петра Сагайдачного, Набережно-Крещатицкой, Гаванском мосту (только в направлении улицы Набережно-Рыбацкой), Владимирском спуске (только в направлении улицы Петра Сагайдачного), шоссе Набережном (ограничат движение только в направлении от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой), Набережно-Рыбальской (ограничат только в направлении Северного моста до улицы Электриков)», - сказано в сообщении.

Заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска, съезд с моста Метро будет работать только на эстакаду.

Движение от моста Патона будет возможно на съезд в Днепровский проезда.

Главное событие Uklon Ночной забег будет на Контрактовой площади (от улицы Константиновской), улица Сагайдачного (от Контрактовой площади до улицы Андреевской), улице Ильинской (от Контрактовой площади до улицы Братской).
ForUm

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