В Киеве в субботу, 4 сентября, с 18:00 до 23:00 ограничат движение транспорта, в связи с проведением спортивного массового мероприятия Uklon Ночной забег, сообщает КГГА.

«По информации патрульной полиции Киева, в связи с проведением спортивного массового мероприятия 4 сентября с 18:00 до 23:00 в городе ограничат движение на улицах: Петра Сагайдачного, Набережно-Крещатицкой, Гаванском мосту (только в направлении улицы Набережно-Рыбацкой), Владимирском спуске (только в направлении улицы Петра Сагайдачного), шоссе Набережном (ограничат движение только в направлении от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой), Набережно-Рыбальской (ограничат только в направлении Северного моста до улицы Электриков)», - сказано в сообщении.

Заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска, съезд с моста Метро будет работать только на эстакаду.

Движение от моста Патона будет возможно на съезд в Днепровский проезда.

Главное событие Uklon Ночной забег будет на Контрактовой площади (от улицы Константиновской), улица Сагайдачного (от Контрактовой площади до улицы Андреевской), улице Ильинской (от Контрактовой площади до улицы Братской).