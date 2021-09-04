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В пятницу, 3 сентября, президент США Джо Байден посетил штат Луизиана, который пострадал в результате мощного урагана Ида.

Об этом сообщает Associated Press.

В Луизиане глава Белого дома провел встречи с местными чиновниками. В частности, Байден пообщался с губернатором штата Джоном Эдвардсом. Президент пообещал помочь справиться с последствиями урагана с помощью федерального бюджета.

В планах президента также посетить города Лафит, Гранд-Айл, Порт-Фуршон и приход Лафурш, которые сильно пострадали в результате стихии.

Джо Байден призвал общество бороться с изменениями климата, что поможет стране справиться со штормами, наводнениями и лесными пожарами.

Ураган Ида обрушился на побережье Мексиканского залива 29 августа.

Его назвали самым мощным ураганом в США за последние полтора десятилетия, который уступает по силе только урагану Катрин, нанесшему в 2005 году колоссальный ущерб Луизиане.

В данный момент известно о 58 жертвах. 23 человека погибли в Нью-Джерси, 16 — в Нью-Йорке, 11 — в Луизиане. Еще восемь человек погибли в Миссисипи, Алабаме, Пенсильвании, Мэриленде и Коннектикуте.
ForUm

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