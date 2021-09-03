Украинский историк и исследователь афонского наследия Сергей Шумило нашел на Афоне неизвестные пустынные обители, основанные украинскими монахами.

Фото: Фейсбук / Сергей Шумило

Как сообщает Центр информации УПЦ, Сергей Шумило посетил пустынную обитель «Аксион Эстин» («Достойно есть») среди горных лесов в районе Капсала, которая знаменита преданием о явлении архангела Гавриила, который в этом храме впервые спел известную молитву «Достойно есть» и одноименного чудотворного образа Пресвятой Богородицы.

«Сейчас в обители подвизаются греческие монахи. Но мало кто знает даже на Афоне, что когда-то эта выдающаяся Святогорская пустынная обитель была тесно связана с выходцами из Украины. В частности, выходец из казацкого благородного рода из Екатеринославщины иеросхимонах Иосиф в 1841 году собственными силами восстановил и построил эту знаменитую келью, которая долгое время стояла заброшенной и полуразрушенной», - поделился Сергей Шумило в Фейсбук.

По его мнению, одним из свидетельств присутствия в монашеской обители украинцев может свидетельствовать икона преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских кон. XVIII - нач. ХІХ вв, которая хранится в обители.

Историк отметил, что в районе Капсала неподалеку от Ильинского скита в XIX веке были и другие келейные обители, где подвизались украинские монахи.

В частности, исследователь посетил «русскую келью» святителя Димитрия (Туптало). Ее основал в XIX веке бывший казак из Екатеринославщины схимонах Симеон (Сахно).

«Вокруг этой пустынной обители тогда собралось братство до 10 человек. Среди них схимонах Симеон (Назаренко), схимонах Феофан (Поворознюк), монах Косьма (Коваленко) из Волыни и другие. К сожалению, в ХХ веке обитель пришла в упадок, и пустой, и заброшенной среди горных лесов стояла много лет, пока недавно в ней поселился румынский монах-отшельник о. Паисий, который стал ее восстанавливать заново из руин», - рассказал Сергей Шумило.

На Афоне в поисках следов древнего украинского монашества историк посетил отшельников Капсалы, проживающих в кельях, которые были основаны и где несли подвиг монахи из Украины.

«Очень гостеприимно и с любовью принял нас греческий отшельник старец Алипий из Никольской кельи, которая когда-то тоже была «русской». Он настоящий аскет и подвижник, непрестанно находится в Иисусовой молитве, ходит босиком, собственноручно вырезает из дерева и воска иконы, людей видит очень редко, поэтому очень обрадовался, когда увидел нас...Он вынес немало старинных фотографий, показывая и рассказывая историю этой и окружающих «русских келий»», - отметил Сергей Шумило.

Историку удалось выяснить, что в районе Капсала в XIX веке были и другие пустынные обители, где подвизались монахи из Черкасчины, Харьковщины, Черниговщины, Бессарабии.

«В планах теперь сделать путеводитель по бывшим украинским пустынным обителям Капсалы с описанием их истории и подвижников», - поделился Сергей Шумило.