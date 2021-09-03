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Впервые в истории Вооруженных сил Украины в тестовом режиме заработал новый цифровой онлайн-сервис, который позволит призывникам, военнообязанным и резервистам изменить регистрацию места жительства, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Это нововведение в первую очередь касается тех людей, которые внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и у кого есть правильно оформленные все необходимые документы. Сейчас эта система доступна только для владельцев ID-карточек. Ранее процедура изменения места регистрации занимала от трех дней, часто процесс растягивался на две недели. Людям надо было посещать территориальные центры комплектования и социальной поддержки, чтобы сняться с воинского учета в одном городе и стать в другом», - рассказали в Директорате политики цифровой трансформации и информационной безопасности в сфере обороны Министерства обороны Украины, осуществляет внедрение этой системы.

Как это работает? Молодежь призывного возраста, военнообязанные или резервисты заходят на портал «Дия». Человек заполняет электронное заявление, вносит свои личные данные, в нужной опции выбирает, кто он – призывник, резервист или военнообязанный, вносит личный номер регистрации. Согласно поданной заявке «Дия» делает запрос в Единый государственный реестр военнообязанных, призывников и резервистов. После проверки информации данные о новом месте регистрации автоматически передаются в территориальные центры предоставления административных услуг. То есть вся процедура занимает минимум времени, без очередей и личного посещения.

Электронная услуга «Е-регистрация» пока работает в тестовом режиме в нескольких территориальных общинах Украины: Харьков, Винница, Луцк, Ривне, Мариуполь, Кривой Рог, а также в Киеве.

«Сейчас параллельно функционирует нынешний - бумажный вариант изменения регистрации места жительства. Но наша задача – в будущем максимально адаптировать новый сервис в техническом плане под реалии и вообще отойти от печатей в документах», - пояснили в Директорате политики цифровой трансформации и информационной безопасности в сфере обороны Министерства обороны Украины.
ForUm

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