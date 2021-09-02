В НПП «Слобожанский» Богодуховского района зафиксирован случай африканской чумы свиней, сообщила пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

Там было найдено 9 умерших животных.

Как отметил главный государственный ветеринарный инспектор Дмитрий Волошко, отобраны пробы от животных были направлены в Региональную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы в Полтавской области.

«2 сентября мы получили экспертизу о подтверждении диагноза африканской чумы свиней. Поэтому было принято распоряжение об установлении временного карантина с АЧС», - сообщил Волошко.

В частности, установлены временные карантинные ограничения по африканской чуме свиней в эпизоотическом очаге сроком на 72 часа. Определили границы временной зоны защиты радиусом 3 км от эпизоотического очага, в которую входят территория НПП «Слобожанский», часть населенных пунктов с. Оленевское, с. Мурафа, с. Лесное Краснокутского поселкового совета. Также определили границы временной зоны наблюдения - радиусом 10 км - от внешних границ зоны защиты.

Кроме этого, будет проведен учет всего свинопоголовья в хозяйствах всех форм собственности в зоне защиты и наблюдения. К тому же решили временно запретить перемещение живых свиней из карантинных зон. Сейчас полиция выясняет, при каких обстоятельствах свиньи заразились африканской чумой.