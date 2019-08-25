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Беларусь ограничивает ввоз свинины из Львовской области Украины из-за африканской чумы свиней. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на белорусское информагентство БЕЛТА со ссылкой на Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Отмечается, что Беларусь вводят временные ограничения на ввоз из украинского региона живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции. Все ранее выданные разрешения на ввоз этих товаров из Львовской области в Беларусь отменяются. Тем временем, на Львовщине в связи с выявленным возбудителем африканской чумы свиней (АЧС) утилизировано почти 27 тыс. свиней.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС во Львовской области, по состоянию на 06:00 25 августа обустроено семь котлованов для утилизации свиней, в трех котлованах проводилось сжигание туш свиней, четвертый и пятый котлован подготовлены для сжигания. Всего заложено и утилизировано 26 943 тушь. Работы по забою и вывоз свиней продолжаются.

«Осуществляется план мероприятий по ликвидации и недопущению распространения возбудителя АЧС, на месте созданы 4 поста полиции и 2 дезинфицирующих поста от Госпродпотребслужбы, работниками ООО «Галичина-Запад» проводятся работы по устройству подъездов и котлованов для утилизации туш свиней, от ГСЧС установлены две палатки «Гранд», - говорится в сообщении.

Напомним, 16 августа на территории свинокомплекса «Галичина - запад» в с.Кавско Стрыйского района Львовской области была зафиксирована массовая гибель свиней. В образцах патологического материала, отобранного от погибших животных, был обнаружен возбудитель АЧС.
ForUm

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