также в разделеОбщество
На Полтавщине уничтожают крупнейшую в независимой Украине плантацию мака 12
В Украине усилится ветер 18
Гимн Украины во время Зе-шествия исполнит Тина Кароль 12
В «Лефортово» подтвердили перевод пяти украинцев 14
Суд в РФ оставил всех украинских моряков под стражей до конца октября 16
В Украине уже 128 админуслуг предоставляются онлайн 20
СБУ открыла выставку исторических флагов и боевых знамен Украины 13
Делили самолет: СБУ рассказала детали спецоперации об «убийстве» женщин под Киевом 35
Установлена личность еще одной жертвы пожара в «Токио Стар» 17
Юрист сомневается в законности следственных действий в отношении Окружного админсуда Киева 20
Штрафы для «евробляхеров» отсрочат еще раз 31
СМИ: Чиновник Минобороны Плющаков попался на крупных коррупционных схемах 30
РосСМИ: Украинских моряков готовят к отправке на родину 80
Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и Климкина 47
Россия освободила политзаключенного Терновского 36
Задержан СБУшник, избивший мужчину в кафе 27
Юрист: Руководить НАБУ не могут люди с запятнанной репутацией 26
РосСМИ: РФ может выдать Украине пятерых политзаключенных 32

На свиноферме ООО «Галичина-Запад» возле села Кавское Львовской области обнаружили масштабную вспышку африканских чумы – более 90 тысяч свиней уничтожат.

Об этом сообщает Zaxid.net.

На территории фермы болезнь обнаружили в пятницу вечером, погибло 320 поросят.

Отмечается, что в трехкилометровой зоне возле предприятия объявили 40-дневный карантин, на дороге работают блокпосты для дезинфекции транспорта. Действует запрет на перемещение продуктов животного происхождения.

Лечить африканскую чуму невозможно. «Инструкция предусматривает уничтожение поголовья. Всего поголовья - более 90 тысяч. Плюс, все, что контактировало с больными животными, - одежда, корма, которые остались», - заявил начальник управления агропромышленного департамента ЛОГА Игорь Вус.

Животных бескровно уничтожат, после этого туши должны утилизировать путем сжигания на территории фермы.

Местные жители рассказывают, что им рекомендовали вырезать домашних свиней для профилактики.

«У нас вируса нет, просто для профилактики советовали вырезать. Кто имел возможность, уже резал свиней», - говорит жительница села Любовь.

Это уже второй случай вспышки африканской чумы на Львовщине. В 2017 году ее обнаружили в частном хозяйстве на Старосамборщине, тогда для локализации болезни уничтожили все поголовье свиней.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги