В результате взрыва в автомобиле в Соборном районе Днипра телесные повреждения получил 36-летний водитель, сообщила пресс-служба полиции.

Сообщение поступило в полицию сегодня, 2 сентября, около 12:00. По предварительной информации, взрыв произошел в салоне автомобиля «Subaru» в районе переднего пассажирского сиденья.

Сейчас водитель доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает. На месте происшествия по ул. Литейной работают эксперты-криминалисты, взрывотехники и следственно-оперативная группа. С места происшествия изъяты фрагменты страйкбольной гранаты, а также поврежденная сумка водителя. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации указанного события.