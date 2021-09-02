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Совместная следственная группа (JIT), расследующая крушение самолета Малазийских авиалиний, который выполнял рейс МН17 и был сбит в небе над Украиной 17 июля 2014 года, обращается к жителям российского Курска и дислоцированным в этом городе военным с просьбой поделиться информацией для установления членов расчета зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого могли сбить авиалайнер.

«Из Курска был отправлен ЗРК «Бук», которым, как считает JIT, был сбит этот самолет. Нидерландская полиция, координирующая следствие, пишет в письме жителям Курска, что следствие по установлению личностей членов расчета и обстоятельств принятия решения о применении этого оружия далеко продвинулось, однако оно еще не полное. В письме следствие обращается к российским военным с просьбой поделиться информацией, например, фотографиями, видео, электронными письмами и официальными документами», - сказано в пресс-релизе, распространенном в четверг полицией Нидерландов, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, полиция сообщает, что для широкой публики размещено два видеофильма, в которых нидерландский военный в отставке и проживающие в Австралии и имеющие советские корни родители погибших рассказывают о важности получения ответов на еще оставшиеся вопросы. В частности, Вера Орешкина, потерявшая в этой катастрофе сына Виктора (29 лет), говорит в видеофильме: «Этого никогда не должно было случиться и никогда не должно повториться. Наша просьба: если кто-нибудь знает хоть что-нибудь об этом, пожалуйста, скажите об этом кому надо».

Подполковник в отставке Марселль, который часто работал с российскими военными, высказал надежду, что его российские коллеги смогут ответить на эти вопросы. «Для родственников этих 298 невинно погибших в катастрофе очень важно получить, наконец, ясность в этом деле. Для будущего наших стран очень важно довести следствие до конца и закрыть эту печальную страницу нашей совместной истории», - заявляет он.

В полиции отметили, что новое обращение с просьбой поделиться информацией не связано с делом, которое уже рассматривает суд Нидерландов, в рамках которого обвинение выдвинуто трем гражданам России и одному украинцу, а сделано в рамках последующего расследования. «Основные вопросы, требующие ответа в рамках последующего расследования, такие: кто принимал решение о применении этого оружия в Украине и кто входил в состав расчета ЗРК Бук? По информации JIT, ЗРК Бук был доставлен 53-й зенитной ракетной бригадой из Курска, и поэтому ответы следует искать там. Этим обращением JIT надеется получить недостающую информацию и представить полную картину произошедшего, чтобы родственники погибших смогли, наконец, получить ответы на оставшиеся вопросы», - сказано в пресс-релизе.

Начальник отдела Национальной полиции Нидерландов Энди Крааг пояснил, что следствие хочет знать, «кто входил в состав расчета, какое у них было задание, и от кого оно было получено». «Мы также хотим знать, кто принимал решение о применении этого оружия в Украине. Особенно нам хочется узнать, почему был сбит пассажирский лайнер. Как могли сбить самолет, на борту которого находилось 298 мирных граждан? Рассказать об этом с полной уверенностью мы сможем лишь тогда, когда лица, напрямую причастные к этой трагедии, ответят на эти вопросы», - цитируют слова полицейского в пресс-релизе.

 
ForUm

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