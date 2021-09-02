У президента РФ Владимира Путина назвали переговоры США-Украина их «дружбой против России».
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина.
В Кремле снова заявили об антироссийской риторике.
«Обратили внимание, что российская тематика со знаком минус была высоко в повестке дня, речь о дружбе против России, это может вызывать только сожаление», - заявил он.
Напомним, Украина и Соединенные Штаты Америки по итогам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена выступили с совместным заявлением относительно стратегического партнерства двух стран
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