У президента РФ Владимира Путина назвали переговоры США-Украина их «дружбой против России».

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина.

В Кремле снова заявили об антироссийской риторике.

«Обратили внимание, что российская тематика со знаком минус была высоко в повестке дня, речь о дружбе против России, это может вызывать только сожаление», - заявил он.

Напомним, Украина и Соединенные Штаты Америки по итогам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена выступили с совместным заявлением относительно стратегического партнерства двух стран