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В Одессе Украинская Православная Церковь объявила о начале нового проекта «Подари мечту».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, благотворительную инициативу осуществляет Отдел физической культуры и спорта Одесской епархии УПЦ.

«Цель проекта - подарить радость детям и способствовать осуществлению желаний юных сердец, которые в силу своих ограниченных возможностей не могут получить желаемый подарок. Условия проекта - это собственноручно написать письмо, указать свою желанную мечту и прислать нашей команде», - поделились организаторы.

Недавно такое письмо пришло от 9-летнего Дениса Бондарец из Николаевской области. Денис живет вдвоем с мамой без отца, увлекается конструированием, и мечтал о большом конструкторе, купить который у мамы не было возможности.

Команда проекта «Подари мечту» пригласила Дениса в Одессу, провела экскурсию по городу и его святым местам. Он также встретился с митрополитом Агафангелом, после чего мальчику вручили желанный подарок.

Присоединиться к проекту «Подари мечту» можно здесь.

Как сообщалось ранее, в ходе благотворительной акции Социальный отдел УПЦ передал более 800 рюкзаков со школьными принадлежности многодетным и нуждающимся семьям столицы.
 
ForUm

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