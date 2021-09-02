Министерство финансов Украины погасило третью серию облигаций внешнего государственного займа, выпущенных в период реструктуризации в 2015 году, на сумму 1,3088 млрд долл. США, сообщает пресс-служба Минфина.

«1 сентября 2021 года Министерство финансов Украины погасило третью серию облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), выпущенных в период реструктуризации в 2015 году. Общая сумма платежа составила более 1,3 миллиарда долларов США, в том числе 974 146 миллионов долларов США погашение основной суммы еврооблигаций и 334 636 миллионов долларов США процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2021-2027 годах», - говорится в сообщении.

К концу года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около 3,6 млрд долларов США.