Агентство автомобильных дорог Украины «Укравтодор» разместило еврооблигации на $700 млн под 6,25% сроком на 7 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Впервые в Украине под государственные гарантии Укравтодор выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже», – написал он.

По его словам, полученные деньги пойдут на обновление дорожной инфраструктуры.

«В ходе размещения Укравтодор получил заявок на почти $2,4 млрд, что больше чем в три раза превысило запланированный объем выпуска, а потому продемонстрировало значительный интерес со стороны глобального финансового рынка, подтвердило доверие к Украине как государству, и к крупным инфраструктурным проектам, в частности», – отметил министр.

Организаторы выпуска еврооблигаций: общие букраннеры и совместные лид-менеджеры – J.P. Morgan и Dragon Capital, ко-менеджер – Укрэксимбанк. Юридические советники – White & Case LLP, Linklaters LLP, AVELLUM, Sayenko Kharenko. Фискальный агент – The Bank of New York Mellon. Рейтинговое агентство – S & P Global Ratings Europe Limited.