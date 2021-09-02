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Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз считает, что США надо действовать решительно по обеспечению энергетической безопасности их союзников и партнеров, поскольку это напрямую касается нацбезопасности самой Америки, сообщает Голос Америки.

Оценивая переговоры Байдена и Зеленского, Круз отметил, что Белый дом до сих пор выступает за завершение строительства российского газопровода «Северный поток-2».

«Это решение является катастрофическим само по себе, поскольку это упущенная возможность начать восстановление доверия к Америке, а также нарушение предписаний Конгресса о введении санкций в отношении этого проекта», – говорится в опубликованном заявлении республиканца.

Круз повторил, что «Северный поток-2» напрямую угрожает нацбезопасности союзников США и подорвет безопасность самих американцев. Он добавил, что Вашингтон «не должен отдавать наших союзников нашим противникам».

«Вместо этого сегодня (встреча президентов состоялась 1 сентября. – Ред.) президент Байден, в основном на словах, говорил о безопасности Украины, а затем перешел к устойчивой, страстной риторике об изменениях климата и зеленой энергетике. Это размышления для университетской аудитории, а не реальный мир. Солнечные батареи не остановят агрессию России. Это требует решительных действий Америки, направленных на обеспечение энергетической безопасности, целостности и инфраструктуры наших союзников, что является залогом их – и, в конечном итоге, нашей – национальной безопасности», – заявил Круз.  

Напомним, Украина и Соединенные Штаты Америки по итогам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена выступили с совместным заявлением относительно стратегического партнерства двух стран.
ForUm

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