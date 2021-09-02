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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена вывела отношения двух стран на новый уровень. Об этом министр написал в Twitter.

«Вместо предусмотренного графиком часа разговор президентов Украины и США продолжался 2 часа. Президенты вывели наши отношения на новый уровень», – подчеркунл он.

По словам Кулебв, результатом встречи является совместное заявление, а также его с госсекретарем США Тони Блинкеном работа по его выполнению в рамках обновленной Комиссии стратегического партнерства.

Напомним, Украина и Соединенные Штаты Америки по итогам встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена выступили с совместным заявлением относительно стратегического партнерства двух стран
ForUm

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