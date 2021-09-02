В США аптечные сети и местные власти с 1 марта этого года выбросили не менее 15,1 млн доз вакцин от коронавируса.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний. Причинами отказа от использования этих вакцин могли стать трещина на ампуле, ошибка при разбавлении препарата или неисправность холодильника для хранения вакцин, передает УНИАН.

По данным телеканала, в отчете аптечной компании Walgreens сообщается о 2,6 млн неиспользованных доз, CVS - о 2,3 млн, аптек корпорации Walmart - о 1,6 млн, компании Rite Aid - о 1,1 млн.

Также вакцины выбрасывали и министерства здравоохранения штатов, но в меньших объемах. NBC отмечает, что данные властей неполные. В частности, в них нет информации о некоторых штатах и учреждениях.